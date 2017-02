"Under Sandet" har været en dyr film at lave for Martin Zandvliet og hans producer.

Danske Oscar-film er lavet på kassekredit og dagpenge

Man bliver ikke millionær af at lave film i Danmark - heller ikke selv om man sørger for oscarnomineringer.

En større hæder kunne de næppe forestille sig. Men hvis man tror, at Oscar-succesen også betyder økonomisk frihed for de to instruktører, tager man fejl.

Aske Bang er oscarnomineret for sin kortfilm "Silent Nights". Martin Zandvliet er nomineret til den prestigefyldte pris for dramaet "Under Sandet" i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

- Martin (Zandvliet, instruktør, red.) og jeg har haft en kassekredit på en halv million kroner i syv år for at få råd til at lave denne her film, fortæller Mikael Rieks, der er producer på "Under Sandet", der havde et budget på 35 millioner kroner.

Han mener, det er for svært for de danske filmskabere at få støtte til deres projekter.

- Film er dansk kulturs F-16-fly, og det er bare ekstremt omkostningsfuldt at lave. Der skal reguleres i filmstøtten, for folk har ikke råd til at lave film i Danmark længere. Vi gør det alligevel, fordi vi ikke kan lade være, men de fleste giver op, fortæller Mikael Rieks og fortsætter:

- Dem, der har talentet, de tager til Hollywood, hvor de kan tjene penge, for de har levet i 10 år på vand og brød, før de får succes. Det betyder, at vi mister dansk films talenter, siger han.

Den kritik er kulturminister Mette Bock (LA) ikke enig i.

- Man skal selvfølgelig altid vurdere, hvordan man bruger ressourcerne, men vi giver faktisk en halv milliard i filmstøtte i Danmark, og det er rigtig mange penge, siger hun.

- Filmbranchen står jo også i en situation, hvor man skal overveje nye forretningsmodeller, siger hun.

Hun mener, det er glædeligt, at mange af de danske filmskabere tager til USA for at lave film.

- Det er jo et eller andet sted også et udtryk for, at der er rigtig meget talent i Danmark, og også mere talent end vi har mulighed for at støtte, siger hun.

For unge Aske Bang er det at stå bag en Oscarnomineret kortfilm heller ikke et økonomisk eventyr. Han er nemlig på dagpenge for at få det hele til at køre rundt, mens han higer efter drømmen om at leve af sin passion.

Hans film er produceret af M&M Productions, og fik slet ikke noget støtte fra Det Danske Filminstitut (DFI).

- Vi troede så meget på Aske og historien, at vi lavede den på den måde, at vi brugte nogle unge mennesker, som gerne vil ind i branchen og arbejder gratis, forklarer Kim Magnusson fra produktionsselskabet.

- Det er ikke optimalt, men alle kan jo ikke få penge. Og når DFI ikke vil støtte projektet, må vi jo selv lægge penge i det, siger han.

At nogle film bliver lavet på gratis arbejdskraft er kulturministeren bekendt med.

- Det er et vilkår, vi ved eksisterer, og det kan man altid diskutere, men når man afsætter så mange penge til danske film om året, er det første, man skal kigge på, om de ressourcer bliver brugt ordentligt, siger hun.

Mikael Rieks mener dog ikke, at man må overse faresignalerne.

- Film skaber en større mangfoldighed i vores kultur og sætter Danmark på landkortet. Folk kigger på os hver dag i denne her branche. Det er andet år i træk, vi har en dansk Oscar-nominering, og det er uhørt, siger han.

- Men det er kun fordi, vi investerer os selv i det så voldsomt, at vi kan gøre det, slår han fast.