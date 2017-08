Danske Handicaporganisationer frygter besparelser hos DR

Et nemt sted at spare frygter organisationens formand, Thorkild Olesen, nemlig vil være på DR's hjælpetjenester til handicappede.

Næste år skal der indgås et nyt medieforlig, og flere politikere har allerede luftet, at de ønsker besparelser hos DR.

- Noget af det, som Danmarks Radio gør rigtig godt for tiden, er at lave tilgængelighed for mennesker med handicap.

- Og vi er bekymret for at ved en spareøvelse, så vil det være noget af det første som ryger, siger han.

DR tilbyder blandt andet tegnsprogstolkning og oplæsning af undertekster til døve og blinde og svagsynede.

Det er vigtigt, at folk med et handicap også kan følge med i, hvad der foregår i fjernsynet, understreger formanden.

- Det er lige så vigtigt for os, der har et handicap, som for alle mulige andre at vide, hvad der foregår i verden omkring os.

- Det er vigtigt for, at vi kan deltage i demokratiet, og for, at vi kan være inkluderet i et samfund, at vi også har en mulighed for at følge med i medierne, siger Thorkild Olesen.

Dansk Folkeparti har foreslået at skære 25 procent af DR's budget svarende til omkring 900 millioner kroner.

Derudover ser partiet gerne, at licensen bliver afskaffet, og pengene i stedet skal findes på finansloven.

Danske Handicaporganisationer er ikke alene om at frygte besparelser hos landets leverandør af public service-indhold.

Producentforeningen, en brancheforening af indholdsproducenter, er også skeptisk ved en udsigt til besparelser.

- Hvis man skærer 25 procent af DR, så sætter man det danske indhold under et endnu større pres, sagde direktør i Producentforeningen Klaus Hansen onsdag.

I alt har DR fem hjælpetjenester, som er undertekster, tegnsprogstolkning, synstolkning, oplæste undertekster og en tjeneste, der tilbyder nyheder til svage læsere.