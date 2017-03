Danske Gjøl-trolde får ny tur i Hollywood

Derudover er der også planer om en tv-serie, oplyser Calle Østergaard, direktør for Dam Things A/S, som distribuerer rettighederne.

- Dreamworks har fået det indtryk, at det univers, som troldene er en del af, er bæredygtigt, og at der er en god interesse fra børnene for både at kunne se filmen og at komme i kontakt med universet igennem eksempelvis legetøj, siger han til DR Nordjylland.

- Jeg tror, det bliver rigtig godt. Der er gode muligheder for, at det bliver en kanon succes, fortsætter Calle Østergaard.

Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V) er også glad for, at det bliver til endnu en film om troldene fra limfjordsbyen Gjøl.

- Vi er da heldige, at Thomas Dam er født i Gjøl. Det skal vi selvfølgelig bruge så godt som muligt, både i Jammerbugt men også i Nordjylland, siger Mogens Gade (V).

Karaktererne i den nye Trolls-film vil ligesom den første få lagt stemmer til af amerikanske Justin Timberlake og Anna Kendrick.