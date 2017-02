Danske Astralis er klar til knockoutrunde i Las Vegas

- Vi er først og fremmest glade for at sikre os play offbilletten allerede. Sejren betyder, at vi ikke skal spille fredag, hvor andre hold er ude i en alt eller intet-runde, men vi kan altså forberede os optimalt til finalespillet i weekenden, siger Astralis-spilleren Andreas "Xyp9x" Højsleth i en pressemeddelelse.

De afgørende kampe afvikles i den legendariske MGM Grand Arena og forventes at tiltrække op til 5000 tilskuere.

Og muligvis kommer de til at overvære et rent dansk opgør mod landsmændene på holdet North, der senere fredag lokal tid har chancen for at kvalificere sig til finalerne.

- Uanset hvem, vi møder, bliver det virkelig tough, men vi har bevist, at vi kan slå alle, hvis vi holder fokus, så selvfølgelig går vi efter at nå finalen. Og at vinde den hvis vi når så langt, siger Andreas Højsleth.

Den samlede præmiepulje er på 450.000 dollar. Vinderholdet får 200.000 dollar eller cirka 1,4 millioner danske kroner.

Rejser Astralis hjem fra kasinobyen i Nevada med det beløb, er det holdets anden store gevinst i år.

I slutningen af januar vandt danskerne ELeague Major-finalen i USA. Med sejren fulgte en præmie på 500.000 dollar - eller næsten 3,5 millioner kroner.

E-sport ser for tiden ud til at vokse sig større og større. Flere professionelle danske hold i verdenseliten har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra både publikum og investorer.