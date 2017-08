Dansk våbenhandler havde afskårne kønsdele i fryseren

Sagen har været omtalt i medier verden rundt og er da også usædvanlig, fortæller en talsmand for anklagemyndigheden.

- Det er første gang, jeg kan huske en sag som denne med det antal anklager. Vi har før haft anklager med sager om afskårne kropsdele, men ikke på denne måde, siger talsmand Phaladi Shuping.

Siden anholdelsen har sagen udviklet sig med adskillige anklager, så danskeren er tiltalt for 61 forhold, fremgår det af anklageskriftet.

De andre anklager går blandt andet på produktion af børnepornografi, voldtægt af en pige i alderen tre til syv år og voldtægt af to kvinder.

Han skal også have bestilt mordet på sin ekskone, som blev slået ihjel cirka en måned, efter at danskeren blev anholdt. Kvinden var kronvidnet i sagen.

Danskeren havde i Sydafrika og nabolandet to våbenforretninger.

Nogle af anklagerne omhandler hans forretning, da anklagemyndigheden mener, at han har opgivet falske oplysninger i forbindelse med sit certifikat til at have våben.

At sagen har været næsten to år undervejs, skyldes, at det har taget lang tid for danskeren at få sit forsvar på plads.

- Han har ret til gratis retshjælp, men har ikke villet tage imod det. Han havde problemer med at betale sin private advokat, siger Phaladi Shuping.

Efter lang tid fik danskeren i april advokat Marius Brewer til at forsvare sig. Han kom imidlertid i problemer, da han blev anklaget for at have været i besiddelse af en elefant stødtand.

Ifølge Marius Brewer er det i virkeligheden Peter Frederiksens stødtand. Han opbevarede derfor blot tanden for den 65-årige, der har tilladelse til at eje den, fortæller Marius Brewer til News 24.

Sagen om stødtanden er dog blevet udskudt til efter danskerens retssag, som forventes afsluttet i september, oplyser advokaten til Ritzau. Han bekræfter, at han vil forsvare danskeren i retssagen.