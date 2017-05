Dansk topmodel fyret fra show: Skulle sulte sig selv

På Facebook skriver den danske model, at forklaringen var, at hun var "for stor". Tre timer senere sad hun på et fly på vej hjem.

Den blonde, danske topmodel Ulrikke Høyer blev få dage før et modeshow for modegiganten Louis Vuitton fyret og sendt hjem.

Ulrikke Høyer fortæller, at hun blev fløjet til Tokyo i Japan i forbindelse med den endelige tilpasning af tøjet, som hun skulle være iført på catwalken på Miho Museum i Kyoto 14. maj.

Men her fik hun angiveligt at vide, at hun var for tyk til at være med i showet.

- Jeg var spændt på at skulle til Japan og glad for at vide, at selv om jeg ikke var i min tyndeste modeshow-form, ville Louis Vuitton stadig have mig med i deres show, skriver Ulrikke Høyer.

- Inden arbejdede jeg meget hårdt for at få mine mål ned på det "korrekte", skriver hun.

Modellen skriver, at da hun ankom til Japan, spiste hun minimalt for at være tynd nok.

Men chefen for castingen var ikke tilfreds og påpegede, at Ulrikke Hoyer havde en "oppustet mave" og "et oppustet ansigt".

Hun skriver, at hun blev opfordret til at sulte sig og nøjes med at drikke vand de næste 24 timer.

- Samme aften havde Louis Vuitton arrangeret en dejlig middag og karaoke for alle modellerne. Jeg blev hjemme, fordi jeg ikke ville sidde og spise foran den kvinde, som lige havde sagt, at jeg ikke skulle spise, skriver Ulrikke Høyer.

Ulrikke Høyer påpeger i sit facebookopslag, at hun ikke går offentligt ud med historien, fordi hun er sur over at have mistet jobbet.

Hun vil derimod sætte fokus på de krav, der stilles til modellerne om at være tynde som sugerør.

- Jeg kan ikke acceptere det "normale" i sådanne menneskers opførsel. De finder nydelse i at have magten over unge piger og vil gå til det yderste for at tvinge dig til at få en spiseforstyrrelse, skriver hun.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Louis Vuitton, men modehuset har ingen kommentarer.