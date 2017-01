Dansk-syrisk dokumentar om Aleppo får pris ved Sundance

"De sidste mænd i Aleppo" handler om tre mænd, der kæmper for redningstjenesten De Hvide Hjelme med livet som indsats i den krigsramte syriske by.

De svære omstændigheder, som dokumentaren er filmet under, gør det ekstra stort at vinde prisen, fortæller producer Søren Steen Jespersen.

- Det er en kæmpe forløsning og anerkendelse at få det her klap på skulderen. Det siger, at det her er en vigtig film, siger han.

Syriske Feras Fayyad har instrueret filmen, mens danske Steen Johannesen er co-instruktør.

Danske Larm Film har produceret den i samarbejde med Aleppo Media Center. Det har til tider været livsfarligt for produktionsholdet i Syrien, fortæller Søren Steen Jespersen.

- Det er en helt ekstrem situation, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at filme i et miljø, som er så farligt. Det er en fantastisk bedrift af de unge gutter i Aleppo Media Center, siger han.