Dansk oscarstjerne: Folk tror det er et glamourøst liv

Der er knald på karrieren for Roland Møller, og det kan godt være svært at rumme det hele for skuespilleren.

Siden da er det gået stærkt for Roland Møller. Så stærkt, at han næsten ikke engang selv kan forstå det.

- Jeg kan umuligt rumme alt det, der sker lige nu. Jeg prøver at tage det en ting ad gangen, men jeg har tabt mig en del kilo af stress. Det er ikke så godt, siger Roland Møller.

Når Hollywood pludselig hiver i en, og når man får lov at spille overfor store stjerner som Charlie Hunnam og Charlize Theron, så er det svært at sige nej, selv om kalenderen er mere end fuld.

- Lige nu kæmper jeg. Jeg har momentum, og der er åbne døre, så jeg kan ikke sætte mig ned og slappe af, siger Roland Møller, der har flere store udenlandske film på plakaten i det kommende år.

Selv om han kun har været kort tid i filmbranchen, kan han dog afkræfte alle forestillinger om, at det er et liv i sus og dus.

- Folk tror, det er et glamourøst liv, men det er det faktisk ikke. Det er ret ensomt, siger han og uddyber:

- Det er meget overfladisk, og der er meget skuespil - også bag kameraet. Jeg kan godt lide at mærke folk og lære dem at kende. Men her skal man sælge sig selv som en vare, og det kan jeg godt have lidt svært ved, siger Roland Møller.

Dagene op til oscarshowet er gået med presse og møder, for med mærkatet "hovedrolle i oscarnomineret film" på sig, er det nu, han skal benytte muligheden for at gøre opmærksom på sig selv.

- Selvfølgelig er det et udstillingsvindue. Det er jo allerede gået godt for min karriere det seneste års tid, men hvis det kommer til at gå endnu bedre, er det jo bare fint, siger han.

Oscarstatuetterne uddeles natten til mandag dansk tid.