Dansk øl-brygger åbner flere fadhaner i udlandet

Det verdenskendte bryghus sælger allerede sine øl fra barer flere steder i verden. Mikkeller har satset mest i USA. Her ejer man et bryggeri i San Diego og tre barer i Californien.

- Mikkeller står foran det mest begivenhedsrige forår i bryggeriets historie, fortæller Mikkel Borg Bjergsø, som ejer og har grundlagt bryghuset.

- Mange af projekterne har været meget længe undervejs, og tilfældet vil være, at de er endt med at blive fulgt til dørs samtidig.

I Los Angeles åbner Mikkeller en bar i et nedlagt autoværksted på 700 kvadratmeter. Baren serverer 62 forskellige fadøl samt har en kaffebar.

- Den bedste strategi ud fra et økonomisk synspunkt ville jo nok helt klart være at åbne 20 nye barer i USA inden for det næste år, men det her projekt sætter vi i vandet, fordi vi har fundet en fantastisk location, siger Mikkel Borg Bjergsø.

- Og fordi vi kan se, at det har potentialet til at blive en af de mest unikke ølbarer i verden.

Mikkellers barer ligner ikke hinanden fuldstændig. Tit har de ølmærkets velkendte tegninger af figurer af mænd i sort.

Mikkel Borg Bjergsø fortæller om de syv nye barer:

- Vi er ikke interesserede i at lave syv ens barer, så kunne vi lige så godt gøre det nemt for os selv og gå franchise. Ved hver åbning og med hvert enkelt projekt bestræber vi os på at gøre netop det ene sted så unikt som muligt.

Bortset fra barerne åbner firmaet også en morgenmads- og frokostrestaurant i Viktoriagade på Vesterbro i København, hvor den første Mikkeller-bar ligger.