Dansker anholdt i Spanien mistænkt for at kæmpe for IS

En dansk mand er anholdt i Spanien. Han er mistænkt for at have kæmpet for Islamisk Stat i flere år i Syrien.

Han er mistænkt for at have været en del af den militante bevægelse Islamisk Stat i mindst to år.

Den store homoparade WorldPride foregår i Spanien lige nu, og derfor er landets politi i højeste alarmberedskab. Flere millioner ventes at deltage.

Sidst i juni blev en anden dansk mand anholdt i Melilla, en lille, spansk enklave i Nordafrika.

Det skete i en sag om terrorfinansiering for mere end 59 millioner kroner. Den 40-årige danske statsborger skulle derudover have stået for at rekruttere til Islamisk Stat og al-Qaeda i Mali.

Islamisk Stat besad i en periode store områder i Syrien og Irak, som det erobrede ganske hurtigt.

Efterfølgende udråbte Islamist Stats leder, Abu Bakr al-Baghdadi, et kalifat og hidkaldte islamistiske krigere fra hele verden.

I Europa har Islamisk Stat taget ansvaret for en stribe terrorhandlinger rettet mod civile.