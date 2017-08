Dansk kvinde på turistbesøg i Berlin dræbt i ulykke

Kvinden blev dræbt af en personbil, som skred ud efter et sammenstød med et udrykningskøretøj.

Ulykken skete ved Friedrichstrasse midt på dagen.

Politiet siger ifølge Berliner Morgenpost, at en brandbil, der kørte med udrykning, havde skiftet vognbane og kørt over for rødt for at komme hurtigt frem.

I et vejkryds stødte udrykningskøretøjet sammen med en personbil, hvis fører mistede herredømmet over bilen. Personbilen skred ud og fortsatte op på et fortov, hvor den ramte den danske kvinde, som kom gående sammen med sin mand.

Kvinden blev dødeligt kvæstet, da bilen maste hende op mod et gelænder til en U-Bahn-nedgang. Kvinden fik førstehjælp på stedet af en læge og blev bragt til et hospital, hvor hun døde af sine kvæstelser.

Kvindens 56-årige mand, der stod umiddelbart ved siden af sine kone, da hun blev påkørt, kom ikke noget til.

- Det tyske politi har indledt en meget grundig undersøgelse af den tragiske ulykke, skriver Berliner Morgenpost.

Herhjemme bekræfter Udenrigsministeriet, at en dansk statsborger er afgået ved døden i Tyskland. De pårørende er underrettet.