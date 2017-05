Dansk klatrer giver livstegn fra Mount Everest

- Rasmus har cirka 18.30 sendt meget kort sms-besked via sin satellittelefon, at han ringer i morgen. Lige nu ved vi ikke mere, men tager alle livstegn fra Rasmus som godt nyt, skrev familien tirsdag aften på Facebook.

Onsdag morgen melder ekspeditionslederen for holdet, som Rasmus Kragh er en del af, at den danske bjergbestiger er kommet sikkert frem til Advanced Base Camp (ABC), hvor der er gode faciliteter.

- Rasmus ankom også til ABC i går aftes (tirsdag aften, red.). Hele holdet vil bevæge sig ned til Base Camp i dag (onsdag, red.), skriver Coster på Facebook.

Rasmus Kragh forsøgte mandag at nå toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden kunstig ilt som den første dansker nogensinde. Han måtte dog opgive sit forsøg 250 meter fra toppen på grund af en storm.

Tirsdag meddelte hans kæreste og mor, at de frygtede for hans tilstand. De havde talt med klatreren, da han lå alene i sit telt i 7700 meters højde uden mulighed for at få vand eller mad.

Samtidig talte han utydeligt, var dehydreret, havde svært ved at mærke sine hænder og fødder, og han virkede udmattet.

Kæresten og moren vurderede, at Rasmus Kraghs tilstand var kritisk, og de besluttede derfor at sende hjælp op til ham.

Advanced Base Camp ligger i 6400 meters højde. Her er det muligt at få mad og tage et bad.

27-årige Rasmus Kragh satte sig for omkring halvandet år siden målet om at bestige verdens højeste bjerg helt alene og uden kunstig ilt.

Ruten skulle gå op ad bjergets nordside i Tibet, som er mere isoleret, krævende og koldere end den nepalesiske side.

Mount Everest har kostet ti bjergbestigere livet i løbet af den seneste måned. Otte af dem har mistet livet de seneste dage.

Onsdag fandt sherpaer, der hjælper klatrerne op ad bjerget, fire døde klatrere i en camp, skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

I løbet af weekenden mistede fire andre personer livet i forsøget på at nå toppen.