Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har opbakning fra Folketingets Finansudvalg til første del af redningsplanen for Skat: Opbygningen af et nyt it-system til inddrivelse af gæld.

Dansk it-virksomhed vinder udbud om nyt skattesystem

Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V), efter at udbuddet om at bygge første fase af det nye system for inddrivelse af offentlige restancer er afsluttet. Vinderen blev danske Netcompany.

Det bliver en dansk virksomhed, der skal hjælpe Skat med at få opbygget et nyt og effektivt it-system til inddrivelse.

Skatteminister Karsten Lauritzen siger:

- Vi står over for en stor udfordring med, at danskernes gæld til det offentlige vokser langt mere, end vi i øjeblikket kan inddrive manuelt. Nu tager vi et vigtigt skridt hen imod en ny og mere effektiv gældsinddrivelse.

Det nye it-system skal afløse det fejlslagne Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Systemet skal ifølge skatteministeren stå for en automatisk inddrivelse af skyldnernes gæld efter en helt ny fremgangsmåde.

- For mig som skatteminister er det afgørende, at vi aldrig gentager fortidens fejl, siger Karsten Lauritzen.

Udbudsrunden blev gennemført i en såkaldt konkurrencepræget dialog. Her beviste Netcompany ifølge skatteministeren, at virksomheden er i stand til at håndtere de grundlæggende funktioner, der ønskes.

Det nye it-system bliver udviklet i såkaldte releases, som alle bygger på det standardsystem, som Netcompany nu har fået til opgave at udvikle.

Første release vil have relativt få og simple funktioner til at inddrive skyldnernes gæld. Det skal sikre, at projektet ikke går hen og bliver lige så komplekst, som EFI viste sig at være.

- Vi skal have it, som er enkel. Og it, der virker. Det er derfor, vi nu laver mindre og mere fleksible løsninger, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

I løbet af 2017 og 2018 føjes der løbende flere nye inddrivelsesmuligheder til it-systemet. Efter planen skal man i 2019 kunne inddrive gæld fra både nye og gamle skyldnere i systemet.

Beslutningen om at give Netcompany opgaven kommer, efter at skatteministeren i slutningen af august præsenterede en investeringsplan i skattevæsenet til knap syv milliarder kroner.

Et af fokuspunkterne i investeringsplanen er en effektiv inddrivelse af borgernes gæld til det offentlige. Folketingets Finansudvalg støtter kontrakten med Netcompany, og dermed har skatteministeren politisk opbakning til første del af investeringsplanen.

De næste faser i udbygningen af det nye system skal efter planen udbydes til flere leverandører, så man undgår afhængighed af én leverandør.