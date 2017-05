Dansk islæt i svensk vinder af Guldpalmen i Cannes

Han spiller en småforvirret direktør for et kunstmuseum, der står for at skulle arrangere en stort anlagt udstilling, men har svært ved at samle sig om opgaven.

Juryen, der udpegede modtageren af Guldpalmen og de øvrige betydningsfulde priser, blev i år ledet af den spanske instruktør Pedro Almodóvar.

Blandt de menige jurymedlemmer finder man blandt andet de amerikanske skuespillere Will Smith og Jessica Chastain.

Mahdi Fleifel, der er dansk-palæstinenser, var nomineret til prisen for bedste kortfilm for "A Drowning Man", som han selv har skrevet og instrueret.

Prisen gik dog i stedet til kineseren Qiu Yang for "A Gentle Night".

Blandt aftenens øvrige prismodtagere finder man Diane Kruger, der blev hædret for den bedste kvindelige hovedrolle i filmane "In The Fade".

Den bedste mandlige hovedrolle blev leveret af Joaquin Phoenix i filmen "You Were Never Really There".

Derudover fik Sofia Coppola - datter af Francis Ford Coppola - tildelt prisen som bedste instruktør for filmen "The Beguiled" med Nicole Kidman og Colin Farrell i de bærende roller.

Det er blot anden gang, at en kvinde vinder instruktørernes pris i Cannes. Den første var Yulia Solntseva i 1961