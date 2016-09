En dansk kriger har fået inddraget sit pas, efter at have kæmpet side om side med den internationale koalition mod islamisk stat. Nu sender han Syd- og Sønderjyllands Politi i retten.

Dansk irakkriger lægger sag an mod politiet

Det er ifølge mandens advokat, Erbil Kaya, den første sag af sin art i Danmark, hvor en civil udelukkende har kæmpet sammen med alliancen. Advokaten er derfor er overrasket over, at hans klient har fået frataget sit pas.

- Han har kæmpet sammen med alliancen mod vores fælles fjende, Islamisk Stat. Det kan ikke passe, at han skal kriminaliseres for det, og derfor tager vi sagen for retten, siger Erbil Kaya.

Efter at pasloven blev vedtaget 1. marts 2015 blev det muligt for politiet at inddrage passet fra danske statsborgere, som myndighederne mener vil deltage i væbnede konflikter i udlandet.

For under et år siden var den 32-årige Martin, som ikke ønsker sit efternavn frem, i Irak for at kæmpe mod Islamisk Stat. For fem uger siden blev hans pas inddraget af Syd- og Sønderjyllands Politi som følge af den nye paslov.

Ifølge ham selv har han udelukkende kæmpet sammen med de kurdiske peshmergasoldater. Det er de styrker, Danmark selv har været med til at træne, og som er en del af den koalition, der bekæmper Islamisk Stat i Irak.

Advokaten kalder sagen principiel. Han mener, at rettens afgørelse vil skabe udgangspunktet for, hvorvidt civile må drage i krig sammen med styrker, som Danmark er allieret med.

Datoen for retssagen, der i første omgang skal for byretten i Esbjerg, er fastsat til 18. oktober.