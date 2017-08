Dansk instruktørs storfilm bliver kaldt komplet katastrofe

Filminstruktøren og manuskriptforfatteren Nikolaj Arcels nye storfilm, "The Dark Tower", får rærlige anmeldelser fra det internationale anmelderkorps.

Den britiske avis The Guardian er et af de medier, der har det svært med filmen. Avisens anmelder sammenligner den med sygdommen anterograd hukommelsestab, der gør ofret ude af stand til at danne nye minder.

- Kendte årsager til sygdommen inkluderer kraftige slag i hovedet og filmen "The Dark Tower".

- Mens man ser denne unikt smagsløse sump, bliver man hvert femte minut vækket af en vågen søvn for at opdage, at man intet har taget til sig, skriver The Guardians anmelder Charles Bramesco.

Han giver filmen to ud af fem stjerner.

Stephen Kings bøger foregår i en fremmed og mystisk verden.

Helten Roland er en blanding af en sherif, ridder og munk. Han jagter skurken, "manden i sort", gennem flere dimensioner for at redde resterne af en på alle måder korrumperet verden.

Metro giver som The Guardian filmen to ud af fem mulige stjerner.

- King har inspireret mange dårlige film før. Men "The Dark Tower" må alligevel gøre ondt.

- Efter ti års udvikling er Kings hjertebarn ("The Dark Tower"-serien, red.) en billig franchisestarter med dårlige effekter, mørk belysning for at skjule grimme scener og verdens første glimt af, hvordan Matthew McConaughey ser ud, når han keder sig, skriver Metro.

Som en af få er magasinet Varietys anmelder let positiv og beskriver filmen som et "skarptskåret stykke metafysisk actionlitteratur".

Ifølge hjemmesiden Rotten Tomatoes, der samler filmanmeldelser, står Variety dog noget alene. Her får "The Dark Tower" den ganske lave karakter 18 procent.

Den er ikke mindst trukket ned af filmhjemmesiden The Wrap, der skriver:

- Den 95 minutter lange kulmination på års indsats for at bringe "The Dark Tower" til det store lærred er en komplet katastrofe. En slap, kun lige sammenhængende skal af en film.

Filmen får premiere i Danmark den 17. august.