Dansk frikirkepræst anholdt i lufthavn i Florida

Manden er i forvejen anmeldt til dansk politi for at have begået sexkrænkelser af flere personer.

Disse forhold er under efterforskning af Midt- og Vestjyllands Politi.

Men også i USA er politiet ved at undersøge mandens opførsel. Her er der tale om anmeldelser om to overgreb, skriver mx.dk.

Anholdelsen er foretaget af lufthavnsbetjente, da danskeren var ved at gå om bord i et fly.

Indgrebet skyldes dog ikke sædelighedskriminalitet. Derimod begrundes anholdelsen med, at manden skal have drevet kasino og serveret alkohol for mindreårige.

Anholdelsen er sket natten til onsdag, skriver mx.dk.