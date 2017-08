Dansk forskning afslører afgørende nyt om demens

Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Ruth Frikke-Schmidt.

- Vi har fundet en mulig årsagssammenhæng mellem en biomarkør i blod, der hedder apoE, og risiko for demens.

- ApoE er et meget centralt molekyle eller komponent i hjernen, som er med til at rense hjernen for sådan et klæbrigt stof, som man ser ophobet i demens, siger Ruth Frikke-Schmidt.

I studiet har forskerne undersøgt blod og dna fra 106.562 personer fra Herlev-Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen.

Resultaterne viste, at et lavt niveau af apoE i blodet hang sammen med øget risiko for demens.

Niveauet af apoE er ifølge overlægen "langt overvejende bestemt genetisk". Det vil sige, at eksempelvis livsstil og kostvaner ikke har indflydelse på det.

Den nye viden kan hjælpe i udvikling af medicin mod sygdommen, forklarer Ruth Frikke-Schmidt, der også er klinisk forskningslektor på Københavns Universitet.

- Når vi ved noget om de biologiske processer, så er det også det, der kan vejlede dem, der udvikler medicin, mod målrettet ny medicin, siger hun.

I Danmark lever omkring 87.000 mennesker med demens, som er en hjernelidelse.

Den viser sig blandt andet ved svækkelse af hukommelsen, indlæring og evne til at løse problemer. Forekomsten af demens stiger i takt med alderen.

Det er forskere fra Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital samt Københavns Universitet, som har foretaget studiet.

Resultaterne er tirsdag blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift "Alzheimer's & Dementia: The journal of the Alzheimers Association".