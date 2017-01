En 66-årig mand er ved Retten i Aarhus tiltalt for seksuelle krænkelser af sine to mindreårige børnebørn.

Dansk forsker tiltalt for seksuelle krænkelser af børnebørn

En dansk, internationalt anerkendt forsker er tiltalt for at have krænket to mindreårige børnebørn.

Han er desuden tiltalt for at have krænket de to pigers blufærdighed, blandt andet ved at have kysset og befølt dem på kroppen og i skridtet.

Overgrebene skal ifølge anklagen have fundet sted over en længere periode, fra pigerne var mellem fem og ti år gamle.

Nogle af krænkelserne skal ifølge anklageskriftet have fundet sted under en ferietur i Sverige.

Forsøget på voldtægt skal have fundet sted, da den tiltalte forsøgte at presse sit lem ind i den ene piges skede.

Et andet overgreb skete ifølge anklageskriftet ved, at manden indførte en eller flere fingre i den anden piges skede.

Alle forhold har ifølge anklagen fundet sted, ved at manden skal have udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed over for børnene.

Da den 66-årige i november blev fængslet ved et grundlovsforhør, foregik det bag dobbeltlukkede døre.

Det vil sige, at offentligheden har været afskåret fra at høre sigtelsen og mandens forklaring.

Ifølge anklager Lisbeth Weiss Petersen har dørlukningen været begrundet i sagens karakter og hensynet til de forurettede.

Anklageren ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen og kan heller ikke oplyse, hvordan den tiltalte stiller sig til anklagen.

Den tiltalte har fået sin varetægtsfængsling forlænget flere gange. Senest er fængslingen forlænget indtil 31. januar.

Anklageren afventer i øjeblikket, at sagen berammes ved Retten i Aarhus.

Den tiltalte er beskyttet af et navneforbud.