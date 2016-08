Dansk efterkrigsfilm skal dyste i fornemt selskab

Filmen "Under Sandet" er udtaget til at kæmpe for dansk ære, når Nordisk Råd uddeler filmpris.

Og den pris har filminstruktør Martin Zandvliet og filmproducent Mikael Rieks mulighed for at tage hjem. Deres drama "Under Sandet" er udtaget til at være det danske bud på en vinder, afsløres det i en pressemeddelelse.

I alt fem nordiske film, én fra hvert land, er nomineret, og herfra skal en fælles nordisk jury udpege én vinder.

Den danske jury bestående af filmanmelderne Per Juul Carlsen, Jakob Wendt Jensen og Eva Novrup Redvall motiverer nomineringen af den dansk kandidat således:

- Ét er at fortælle en medrivende historie om et menneske i udvikling. Noget andet er at genskabe et stykke historie, så vi virkelig er til stede i den. Og noget helt tredje er at turde udfordre den danske nationalsjæl, hvor det gør rigtig ondt.

- Martin Zandvliets "Under Sandet" klarer ubesværet alle tre udfordringer med sin nærmest ubærligt intense beretning om tyske teenagesoldater, der blev tvunget til at fjerne miner ved den jyske vestkyst efter Anden Verdenskrig. Det er umuligt ikke at blive påvirket på sit menneskesyn og sin nationalfølelse af "Under Sandet", lyder det i pressemeddelelsen.

Filmen, der har skuespilleren Roland Møller i hovedrollen, har allerede gået sin sejrsgang på filmfestivaler over hele verden. Seks Robert-statuetter, tre Bodil-priser og mere end 23 internationale priser er det blevet til i løbet af det sidste halve år.

Blandt de øvrige nordiske kandidater finder man filmtitler, som også har høstet stor international anerkendelse:

- "The Happiest Day In The Life Of Olli Mäki", instrueret af Juho Kuosmanen (Finland).

- "Sparrows" instrueret af Rúnar Rúnarsson (Island).

"Louder Than Bombs" instrueret af Joachim Trier (Norge).

"Efterskalv" instrueret af Magnus von Horn (Sverige).

Det er i år 13. gang, prisen uddeles til en film, som har markeret sig i kraft af sin kunstneriske originalitet og stærke forankring i den nordiske kultur.

Prisen, som er på 350.000 kroner, deles ligeligt mellem filmens instruktør, forfatter og producent. Fem gange tidligere er prisen tilfaldet en dansk film, senest i 2013 Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm for "Jagten".

Årets vinder offentliggøres tirsdag 1. november under Nordisk Råds Session i København.