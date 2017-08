Dansk bilsalg lider under uvished om afgift

Derfor vil regeringen hurtigst muligt have en aftale om bilafgifterne på plads som et hasteelement i det store skatteudspil, der bliver præsenteret tirsdag. Det lover statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag over for TV2.

Det glæder Thomas Møller Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri, at registreringsafgiften er blevet et politisk debatemne.

Men han kan også allerede konstatere, at bilsalget ser ud til at være gået ned i løbet af den uge, debatten har ulmet. Derfor bifalder han Løkkes melding om, at man sigter mod et hurtigt indgreb.

- Lige siden man efter sommerferien så småt begyndte at tale om det, gik bilsalget nedad, og de sidste dage er bilhandlen gået mere eller mindre fuldstændig i stå, så vi skal have en afklaring hurtigst muligt, siger han.

Thomas Møller Sørensen håber og tror på, at der kommer en politisk afklaring inden for den næste uge. Han forventer, at det med det samme vil føre til, at danskerne igen vil købe biler, og at de vil være af bedre kvalitet.

Han opfordrer samtidig til, at det nye afgiftssystem i højere grad prioriterer trafiksikkerhed og miljø.

- Bilproducenterne laver nogle gode biler miljøteknisk og sikkerhedsmæssigt. Men når vi laver en afgift på bilens pris, straffer vi ny teknologi. Ved at få prisen til at afhænge af, hvor trafiksikker og miljøvenlig den er, belønner vi ny teknologi, siger han.

I dag er registreringsafgiften differentieret med en afgift på 105 procent af en bils værdi op til 106.600 kroner og 150 procent i afgift af resten.

Venstre ønsker ifølge Politiken en flad afgift på 100 procent af bilens pris, mens Dansk Folkeparti gerne vil beskatte på baggrund af flere kriterier som eksempelvis motorstørrelse, bilens vægt eller CO2-udledning.

Dansk Industri ønsker, at en ny model indeholder begge dele - altså både en sænkning i pris og et fokus på, hvad bilen kan.

På den måde vil man sikre, at flere danskere kører i bedre biler, der ikke forurener så meget, mener Thomas Møller Sørensen.