Dansk bande vil være en del af Sveriges bandemiljø

- Vi ved, at de har været her i Malmø og prøver at etablere sig, og vi ved også, at Loyal to Familia er interesseret i at etablere sig i Helsingborg, siger pressetalsmand Nils Norling fra politiet i Malmø til avisen.

Det bekræfter svensk politi og banden selv over for Ekstra Bladet.

Den kriminelle bande Loyal to Familia vil forsøge at slå sig ned i Malmø og Helsingborg.

Loyal to Familia blev dannet i København i 2013.

I weekenden holdt banden fest i Tårnby på Amager, og anledningen var ifølge Ekstra Bladet de svenske udvidelsesplaner.

Politiet i Malmø kæmper ofte med bandekriminalitet og skyderier. I 2016 blev 11 personer dræbt i Malmø af skydevåben.

- Lige nu er der et stort magtvakuum i Malmø, og det er kun naturligt for forskellige typer bander og grupperinger at prøve at tage magten.

- Det er forventeligt, at en bande som Loyal to Familia prøver at etablere sig i Malmø. Og det er den samme situation i Helsingborg, siger Nils Norling til Ekstra Bladet.

Københavns Politi oplyser til Ritzau, at man er bekendt med, at banden forsøger at søge over Øresund.

- Jeg kan sige, at vi har et godt og fortroligt samarbejde med svensk politi, siger politikommissær Steffen Th. Steffensen.

Han tør ikke spå om, hvad det kommer til at betyde for konfliktniveauet i København.

Lederen af Loyal to Familia, Shuaib Khan, bekræfter i en mail til Ekstra Bladet, at man vil etablere sig i de to svenske byer. Han afviser dog, at svenskerne har grund til at være bekymrede.

- Nej, for vi er ingen kriminel bande. Vi er et broderskab, så vi åbner ikke afdelinger der for at dyrke kriminalitet, men for at dyrke vores broderskab, skriver han.

Loyal to Familia har foruden København folk i Nivå, Helsingør, Køge, Hillerød og Aarhus.

I Aarhus sidder over 20 personer lige nu fængslet i den verserende bandekonflikt, der involverer Loyal to Familia.

København har siden midten af juni været præget af adskillige episoder, der har involveret skud og andre sammenstød.