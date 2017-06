Dansk ambassadør skal banke på hos Google og Facebook

Danmark er det første land i verden til at udpege en tech-ambassadør, og stillingen er en af Udenrigsministeriets store satsninger de kommende år.

43-årige Casper Klynge skal fremme danske interesser og værdier i forhold til den digitale dagsorden, lyder det fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Casper Klynge glæder sig til projektet, selv om han skal begynde helt fra bunden.

- Ingen af os ved, hvad det ender ud med. Men det med at være først på bolden er meget motiverende, og så må vi se, hvad der kommer ud af det, siger Casper Klynge.

- Men det kan være, at vi for eksempel i vores udviklingspolitik begynder at tænke over, hvordan vi med ny teknologi kan skabe bedre resultater i forhold til korruptionsbekæmpelse.

- Jeg håber på at kunne vise konkrete resultater inden for et år eller to, hvor vi med det her initiativ har gjort noget til gavn for Danmark, danske virksomheder og danske arbejdspladser, siger han.

Samuelsen har slået på, at tech-virksomheder mere og mere får indflydelse på vores hverdag. Casper Klynge er enig.

- Nogle tech-virksomheder har større økonomier end mange lande. Hvis de virksomheder laver initiativer, som er relevante for os at forme og påvirke på store dagsordener, så skal vi være til stede, siger Casper Klynge.

Han nævner som eksempel Google som en vigtig brik i forhold til terrorbekæmpelse, så terrorister ikke kan sprede deres budskaber på nettet.

- Det her betyder ikke, at vi stopper det traditionelle diplomati eller vores relationer med andre lande. Dette er et supplement ud over det, vi har gjort hele tiden.

- I den digitale tidsalder er der virksomheder, som er aktører i deres egen ret, så det ville være forkert, hvis vi ikke orienterede os endnu mere mod dem, siger Casper Klynge.