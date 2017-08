Dansk a-kasse sender reformidéer til Macron og Frankrig

Nu har den franske ambassade i Danmark henvendt sig til Ase, der repræsenterer cirka 150.000 medlemmer, hvoraf knap halvdelen er selvstændige og erhvervsdrivende.

Ifølge Ase ønsker Frankrig at få inspiration til, hvordan landet kan indføre et økonomisk sikkerhedsnet under selvstændige erhvervsdrivende.

Ases administrerende direktør, Karsten Mølgaard Jensen, forstår den franske interesse.

- Det økonomiske grundvilkår for selvstændige herhjemme er blevet klart forbedret med det nye dagpengesystem. Så jeg forstår godt Emmanuel Macrons interesse, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Som repræsentant for 65.000 medlemsvirksomheder er det spændende at følge udviklingen i Frankrig, hvor selvstændige næringsdrivende i dag står uden nogen form for sikkerhedsnet, hvis de af den ene eller anden grund er nødsaget til at lukke, siger han.

Når det sker, har selvstændige historisk set haft færre rettigheder end lønmodtagere, lyder det fra Karsten Mølgaard Jensen.

- Herhjemme fik de selvstændige erhvervsdrivende først for godt 40 år siden bare nogenlunde samme mulighed for at forsikre sig mod indtægtstab, som lønmodtagere havde haft, siden retten til dagpenge for dem blev lovfæstet i 1907.

- Senest er de selvstændiges forhold forbedret, og det seneste dagpengesystem er netop bygget op om at give lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende så ensartede vilkår som muligt, siger Karsten Mølgaard Jensen.