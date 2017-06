Dansk Industri krydser fingre for Skats fremtid

Dansk Industri, DI, glæder sig over, at der bliver gjort noget ved problemerne.

Efter års besparelser, nedskæringer og fejlslåede it-projekter er Skat de seneste år løbet ind i en række store problemer om alt fra manglende indkrævning af skat til udbetalingen af over 12 milliarder kroner til svindlere.

- Vi er dybt optaget af, at vi får en stærk skatteadministration tilbage. Så på den måde er det en positiv melding, at der nu kommer en plan for det.

- Men det er alt for tidligt at give point i hverken den ene eller den anden retning. For det hele står og falder med, hvordan det bliver eksekveret, siger vicedirektør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

Dansk Erhverv, der ligesom DI repræsenterer danske virksomheder, udtrykte natten til tirsdag bekymring over, at der skal gennemføres så store forandringer i Skat.

- Det er et sammensurium af det hele. Vi taler om 3300 mennesker, der skal udskiftes. Så skal du lave en udflytning. Du skal flytte kompetencer. Og styrelserne skal tale sammen på en anden måde, end de gør i dag.

- Det er en cocktail af mange store organisationsændringer på samme tid. Jeg håber, at det går godt. Men jeg kan måske godt være en lille smule bekymret, sagde skattepolitisk chef ved Dansk Erhverv Jacob Ravn tidligere.

Hos Dansk Industri vil man ikke forholde sig til projektet så specifikt, men krydser fingre for, at det hele kommer til at virke.

Den seneste tids problemer i Skat har ifølge FSR, revisorforeningen, ført til mere skattefusk. Det billede genkender Dansk Industri og håber derfor på en skatteinddrivelse, der sætter en stopper for den dårlige praksis.

- Det er helt afgørende for virksomhederne, at alle følger reglerne. Det er dybt beklageligt og problematisk, hvis nogen omgår reglerne og får en konkurrencefordel.

- Derfor efterlyser alle vores medlemmer en stærk skatteadministration, siger Kent Damsgaard.