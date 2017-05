Dansk Guldpalme-chance giver instruktøren søvnløse nætter

- At vi er udtaget, betyder søvnløse nætter her op til premieren, men det betyder også, at vi får skabt lidt fokus på vores næste projekt, som jeg håber, at vi kan realisere inden for den nærmeste fremtid, fortæller Mahdi Fleifel.

Kortfilmen, han præsenterer i Cannes, er nemlig forløberen for et spillefilmsprojekt, som han har arbejdet på de seneste fire år.

Til kortfilmen har Mahdi Fleifel i stedet for etablerede skuespillere valgt at bruge et cast, der består af palæstinensiske flygtninge.

- Det skulle være så autentisk som muligt, og så var det også vigtigt at bevare den energi og æstetik, jeg har fra mine dokumentarfilm, siger Mahdi Fleifel.

Han har tidligere instrueret dokumentarfilmene "A World Not Ours" og "A Man Returned" - den første vandt han fredsprisen for ved Berlinalen i 2013, den sidste en Sølvbjørn for ved festivalen i 2016.

- Jeg har ikke lavet fiktion siden min afgangsfilm fra filmskolen i 2009, så vi satte os for at teste, om det overhovedet var muligt at optage en film i Athen med rigtige flygtninge.

- Ud fra det skrev jeg en kortfilm, som var baseret på de samme temaer og blev filmet i samme stil, som jeg vil med mit spillefilmsprojekt. Det var for at få den erfaring, der skulle til for at lave spillefilmen, og også for at overbevise finansiererne om at bakke op om det store projekt, fortæller instruktøren.

Mahdi Fleifel var selv bare ni år gammel, da han i 1988 ankom til Danmark med sine forældre fra en flygtningelejr i Libanon. Mange af hans tidligere projekter har også omhandlet flygtningesituationen og de skæbner, der er ramt af den.

- Efter min mening er det et af de vigtigste emner i vores verden i dag, men livet som flygtning er også en del af min egen personlige historie, siger instruktøren.

Han håber, at opmærksomheden i Cannes vil gøre, at flere får muligheden for at se "A Drowning Man".

- Udtagelsen betyder, at filmen får en god start i livet og forhåbentlig også, at den kommer ud til et bredt publikum via internationale festivaler og andre platforme, siger han.

Om Mahdi Fleifel vinder Guldpalmen for sin kortfilm, afsløres næste weekend.