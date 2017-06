Dansk Gartneri ønsker skrap sikkerhed ved cannabisdyrkning

Det mener Torben Lippert, der er sekretariatschef i Dansk Gartneri, som er en interesseorganisation for gartnerier under Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Torben Libbert bør man blandt andet trække på erfaringer fra Canada og Holland, som dyrker medicinsk cannabis.

- I Canada har man et ret skrapt regelsæt omkring sikkerhedskrav, og det er klart, at det skal der også være i Danmark. Der må ikke være mulighed for, at man kan få tilgang til det.

- Det skal foregå bag lås og slå. Der skal være overvågning omkring selve produktionen. Der må ikke være mulighed for, at de forkerte kommer til produktionen, siger sekretariatschefen.

Ifølge ham kan dyrkningen eksempelvis foregå i væksthuse og ved kunstlys, påpeger Torben Lippert.

- Alt taler for, at man gør det i et drivhus eller noget drivhuslignende, så man kan sikre det. Det er også vigtigt, at produktet bliver meget rent, da det skal bruges til medicinsk brug.

- Det kan være vanskeligt at sikre over friland, hvor du er påvirket af vind og vejr, siger han.

Det var torsdag aften, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) oplyste, at det fra 1. januar næste år skal være muligt at dyrke cannabis til medicinsk brug.

Regeringen havde allerede tilladt, at patienter fra 1. januar kan få ordineret cannabisdråber til behandling som et fireårigt forsøg.

Dyrkningen af den medicinske cannabis indføres som en forsøgsordning, der skal køre over fire år.

Selv om det i første omgang kun er et forsøg, har "en håndfuld" gartnerier ifølge Torben Lippert vist stor interesse for at dyrke medicinsk cannabis.

- Det er klart, at hvis man laver nogle store investeringer har man kun en fireårig horisont, men der er meget fra udlandet, der tyder på, at det her er fornuftigt i forhold til den medicinske anvendelse.

- Men selvfølgelig er det en risiko, siger han.