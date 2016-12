Dansk Folkeparti vil frihedsberøve afviste asylansøgere

Det siger udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti Martin Henriksen i kølvandet på det angreb, hvor en gerningsmand i mandags kørte en tonstung lastbil ind i et julemarked i Berlin og dræbte 12.

Den formodede gerningsmand havde netop fået afvist sin ansøgning om asyl i Tyskland.

- Vi mener, at når folk har fået afslag på deres ansøgning, skal de rejse ud. Det nytter ikke noget, at folk, der ikke må være her, render frit rundt. Det er desværre en sikkerhedsrisiko for det danske samfund, siger Martin Henriksen.

Samtidig ønsker partiet at forlænge kontrollen ved de danske grænser og gøre den permanent samt give politiet mulighed for at indføre udgangsforbud på landets asylcentre.

- Hvis vi benytter alle de forslag, som Dansk Folkeparti har lagt frem, er det klart, at det vil begrænse risikoen for terrorangreb i Danmark, siger Martin Henriksen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger til TV2, at hun er "villig til at gå så langt, som vi overhovedet kan inden for internationale konventioner og grundloven, når det handler om frihedsberøvelse af asylansøgere".