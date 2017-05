Dansk Folkeparti vil forbyde vandscootere efter ulykke

Partiet mener, at weekendens ulykke i Københavns havn kunne være undgået, hvis ikke EU-Domstolen i 2010 havde pålagt Danmark at tillade vandscootere.

Det mener Dansk Folkeparti, der vil have Danmark til at genindføre et totalforbud, skriver tv2.dk.

Derfor vil partiet nu have de regler rullet tilbage.

- Jeg synes, vi skal tilbage til en situation, hvor det er op til kommunerne at finde ud af, om de vil tillade vandscootere.

- Det er problematisk, at man bruger regler for det indre marked til at bestemme, i hvilket omfang vandscootere skal være tilgængelige i Danmark, siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, til TV2.

Han henviser til en dom fra EU-Domstolen i en svensk sag om vandscootere i 2009, der fik indflydelse på en afgørelse i den danske Højesteret i 2010 om samme emne.

Højesteret fastslog, at det var imod EU's regler at forbyde vandscootere, hvilket førte til regelændring.

Hos Socialdemokratiet mener man, at man først og fremmest bør fokusere på at håndhæve de nuværende regler, der siger, at det er forbudt at bruge vandscootere tættere end 300 meter fra kysten.

- Jeg synes ikke, det står lige for, at Danmark skal kaste sig ud i en ny regulering, der gør, at vi risikerer at få en sag på nakken i EU-Domstolen.

- I første omgang skal vi sikre, at de regler, vi har, bliver håndhævet, siger Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, til TV2.

To amerikanske kvinder mistede i weekenden livet, da de blev påsejlet af en vandscooter i høj fart, mens de sejlede i en udlejningsbåd i Københavns havn.

En 24-årig fører af en vandscooter er sigtet for dobbelt uagtsomt manddrab, for hensynsløst at have udsat andre for livsfare og for at have undladt at hjælpe personer i nød.