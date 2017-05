Dansk Folkeparti skyder S-forslag om børnerettigheder ned

- Det modarbejder alt, vi har arbejdet på tidligere, i forhold til at alle anbringelser sker med hjemsendelse for øje. Jo mere, der kan ske på frivillig basis, des bedre.

- Med deres forslag bliver staten i forældrenes øjne en overmagt, der tager børnene fra dem og afskærer dem fra at få børnene igen. Så stopper vi alt det gode samarbejde, der også er, siger DF-ordføreren.

Socialdemokratiets forslag vil give myndighederne mulighed for at afvise forældrenes ønske om at få deres børn hjem igen, hvis der er gået en længere årrække.

Forældre skal desuden fratages retten til at bestemme, hvornår deres børn har brug for kommunens hjælp, hvis mor eller far drikker for meget.

Desuden skal forældre i skilsmissesager forpligtes til at møde op i et nyt familieværn, der har fokus på barnets tarv.

Socialminister Mai Mercado (K) fejer ligeledes Socialdemokratiets forslag af bordet. Børnenes rettigheder må ikke sikres på bekostning af forældrenes, lyder det.

- Jeg hører ikke til dem, der mener, at staten i udgangspunktet ved bedst. Hvis vi svækker forældrenes rettigheder, deponerer vi et ansvar i staten, som burde ligge hos forældrene, siger ministeren til Politiken.