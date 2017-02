Dansk Folkeparti skal betale erstatninger i annoncesag

Partiet bliver straffet med ti dagbøder á 1000 kroner, og derudover skal der betales erstatning til de 15 sagsøgere. De skal have 10.000 kroner hver.

Dansk Folkeparti krænkede i en annonce en gruppe personer, da partiet antydede, at de kunne være terrorister. Det fastslår Østre Landsret torsdag.

Dommen er en stadfæstelse af en dom, som Københavns Byret afsagde i oktober 2015.

- Vi er meget overraskede, og jeg tror allerede nu, vi kan sige, at vi vil tage sagen videre til Højesteret, siger Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, efter domsafsigelsen.

I sagen har 15 personer sagsøgt Dansk Folkeparti i forbindelse med en annonce bragt i Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten. Her gengav partiet navnene på 685 personer under overskriften: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed".

Årsagen var, at PET havde en mistanke mod én af de nævnte, og partiet ville med annoncen problematisere, at en mistænkt kunne opnå statsborgerskab. Da man ikke kunne få oplyst, hvem mistanken var rettet mod, valgte partiet at bringe samtlige navne.

Men en række af de andre personer, som stod på listen, ville ikke finde sig i at blive nævnt i den sammenhæng. De følte sig krænkede og anlagde derfor en privat straffesag mod partiet.

Med afgørelsen i landsretten er sagen i udgangspunktet slut. Partiet kan ikke, som Søren Espersen ønsker, uden videre få den prøvet i Højesteret. Det vil kræve en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Sådan en tilladelse vil kunne gives, hvis nævnet vurderer, at sagen har principiel karakter.