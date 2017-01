Dansk Folkeparti afviser regeringens ønske om flad boligskat

- Det er ikke nødvendigvis en god idé, det regeringen foreslår nu, tilføjer han.

VLAK-regeringen vil sænke ejendomsværdiskatten til 0,6 procent for alle boligejere. Det er et opgør med den nuværende model, hvor boliger med en værdi over tre millioner kroner bliver beskattet hårdere.

- Vi skal ikke straffe folk, fordi de har købt en bolig. Skatten skal være til at betale, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Men forslaget er på forhånd blevet spået små chancer. Ud over modstanden fra Dansk Folkeparti er også Socialdemokratiet og De Radikale imod.

De Radikale har allerede spillet ud med et "knæk" på fem millioner kroner. Samtidig ønsker partiet at skrue skatten over de fem millioner kroner op på 1,2 procent.

Det vil ifølge partiet ligestille investering i bolig med eksempelvis investering i aktier.

De Radikales leder Morten Østergaard foreslår samtidig, at de dyreste boliger til mere end ti millioner kroner ikke skal have nedsat deres vurdering fuldt ud med 20 procent, sådan som V-regeringen lagde op til.

Det er den såkaldte skatterabat, som statsminister Lars Løkke Rasmussen lader forstå fortsat er en del af regeringens udspil.

De Radikale mener, at nedslaget højst må udgøre to millioner kroner. Både S og DF har meldt sig positive over for forslaget. Det vil reelt være en skat på byerne, mens mange boligejere i provinsen slipper billigere, fordi deres huse ikke er steget så meget i værdi.

Lars Løkke Rasmussen fastslår desuden, at VLAK-regeringen ønsker at fastlåse grundskylden frem til 2021, hvor det nye skattesystem træder i kraft. Det skal give ro om boligskatterne, indtil det nye system er klar.