Dansk Erhverv før 2025-plan: Øget arbejdsudbud er afgørende

Planen giver et indblik i, hvordan økonomien ser ud om otte år, hvis politikerne ikke gør noget - og hvordan regeringen har tænkt sig at øge det økonomiske råderum med flere milliarder kroner.

VLAK-regeringen har samtidig varslet, at den vil præsentere et tilbagetrækningsudspil, efter at den for nylig måtte opgive at hæve pensionsalderen yderligere.

Derudover har der været forlydender om, at regeringen ligeledes vil komme med et vækstudspil

I Dansk Erhverv ser man frem til regeringens præsentation.

Men underdirektør Geert Laier Christensen ærgrer sig over, at der ikke kunne findes et politisk flertal til at hæve pensionsalderen.

Det ville øge arbejdsudbuddet - og det er ifølge erhvervsorganisationen nøglen til mere økonomisk vækst.

- Det er helt afgørende for os, at man ser på problemet med at skaffe arbejdskraft.

- Vi står i en situation med meget lav ledighed, og virksomhederne har behov for den arbejdskraft, hvis man skal fortsætte de positive takter, som er i økonomien på nuværende tidspunkt, siger Geert Laier Christensen.

Han håber i stedet, at regeringen kigger på efterlønsalderen.

Derudover ser underdirektøren gerne, at den gør noget ved erhvervsbeskatningen og sætter et "meget, meget stærkt fokus på kompetencer" for at sikre mere vækst.

I 2016 steg bruttonationalproduktet med 1,3 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Men det tal skal være højere, mener Dansk Erhverv.

- Gennem de seneste ti år er vi faktisk slet ikke blevet rigere. Så selv om det går fremad nu, så har vi faktisk en hel del vækst, som vi skal have genvundet, siger Geert Laier Christensen.

Hos centrum-venstre tænketanken Cevea mener direktør Kristian Weise ikke, at det er vigtigt, om væksten i bnp ligger på 1,5 procent eller 2,0 procent på den korte bane.

For Cevea-direktøren er det afgørende, hvad der skaber væksten.

- Hvis vi alle sammen arbejdede et par timer mere hver uge de næste par år, ville væksten i Danmark være højere, for så ville vi producere mere, end vi gør, forklarer han.

- Men det er ikke sikkert, at vi ville få et bedre samfund eller bedre liv. For der ville eksempelvis formodentlig være nogle forældre, der ikke havde lige så meget tid med deres børn, som de havde før.

- Så det er altid vigtigt at overveje, hvad væksten skal bruges til, og hvad den kommer som følge af, tilføjer Kristian Weise.

Direktøren kalder tanken om at øge arbejdsudbuddet fantasiløs. Til gengæld håber han, ligesom Dansk Erhverv, at regeringen har konkrete bud på, hvordan den kan styrke kompetencerne på arbejdsmarkedet.

- Og så skal man præsentere noget, som udbygger nogle af de styrkepositioner, vi har i forhold til dygtige og stærke virksomheder, der eksporterer og skaber arbejdspladser.

- Det betyder, at man bør kigge noget mere på efteruddannelse, siger Kristian Weise.