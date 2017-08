Dansk Erhverv: Skatteudspil er nødhjælp til opsvinget

- Det er en tiltrængt nødhjælpspakke til opsvinget. Der er en risiko for at opsvinget bliver meget kort, fordi mange virksomheder har svært ved at finde den rette arbejdskraft, siger Laurits Rønn, der er direktør for Dansk Erhverv.

I Dansk Erhverv er man tilfreds med, at regeringen med sit skatteudspil kan hjælpe med til at øge antallet af ledige hænder på jobmarkedet.

Han henviser til, at det foreslåede jobfradrag og et højere loft for beskæftigelsesfradraget vil give en skattelettelse til den erhvervsaktive del af befolkningen, som dermed får større incitament til at arbejde mere.

- Det samme gælder for det øgede fradrag for pensionsindbetalinger, som forhåbentlig vil få nogle til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger Laurits Rønn.

Han indrømmer, at der var andre tiltag, som kunne have givet en større effekt på udbuddet af ledige hænder.

- Men regeringen har regnet sig frem til, at det her vil øge arbejdsudbuddet med 7600, og vi har brug for alle de ekstra hænder, vi kan få, siger han.

Hos Dansk Industri er administrerende direktør Karsten Dybvad også tilfreds med udsigten til at få flere til at arbejde mere, hvis udspillet bliver vedtaget.

- Den altafgørende opgave for politikerne lige nu er at undgå en overophedning af dansk økonomi.

- Og regeringens forslag om at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget er en af de absolut mest effektive måder at bruge skatten til at få mere af den arbejdskraft, som virksomhederne tørster efter. Det er simpelthen god vækstpolitik, siger han.

Det er særligt forslaget om at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget, som Dansk Industri er tilfreds med.

Det vil i givet fald få betydning for 1,5 millioner mennesker, hvis det får flertal i Folketinget.