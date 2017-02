Dansk Erhverv: Arbejdsmiljø er vores ansvar - ikke motion

Reaktionen kommer, fordi sundheds- og omsorgsborgmesteren i København, Ninna Thomsen (SF), mener, at der skal indføres obligatorisk motion for alle medarbejdere i risiko for nedslidning.

Sidste år blev der indført obligatorisk motion for sosu-medarbejderne på Københavns plejehjem.

Anne-Marie Røge Krag, som er arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv, mener, at det er mest fornuftigt at lade spørgsmålet om motion i arbejdstiden være op til parterne på arbejdspladsen.

- Som arbejdsgiver har vi ansvaret for, at arbejdet hos os skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder, at det er arbejdsmiljøets påvirkning, vi har ansvaret for, siger hun.

- Vi mener, at den enkeltes sundhed i øvrigt er den enkeltes ansvar. Men dermed ikke sagt, at arbejdspladsen ikke kan være en god arena for motion.

Ifølge sundheds- og omsorgsborgmesteren i København er tvungen træning både til gavn for kommunen og medarbejderne.

- Det handler om arbejdsmiljø. Hvis du er på en byggeplads, så skal du have en hjelm på, så du ikke får en mursten i hovedet. Tilsvarende har vi som offentlig arbejdsplads et ansvar for, at vi ikke slider folk ned igennem deres arbejdsliv, siger hun.