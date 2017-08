Danselærerinde tiltalt for overgreb: Vi var bedste venner

Det skulle have været lærerigt og trygt, men endte anderledes for en ung pige, der gerne ville lære at danse. Hun var 12 år, da overgrebene begyndte.

Her fremgår det, at der ikke kun blev danset, når en danselærerinde havde besøg af sine elever i hovedstadsområdet.

Kvinden erkender at have haft et seksuelt forhold til pigen, men hun erklærer sig ikke enig i hverken pigens alder eller tidspunktet for forholdet.

- Det lyder måske underligt, men vi var bedste venner på det tidspunkt på trods af den store aldersforskel, siger den tiltalte i retten.

Hun forklarer, at den unge teenager havde problemer i hjemmet. Det gjorde, at hun ofte blev i danselokalet, når undervisningen var slut. Her talte hun ofte om de udfordringer, hun havde derhjemme.

Men for den nu 19-årige forurettede pige var kvinden ikke kun danseunderviser. Hun blev senere ansat som såkaldt netværksplejemor for hende.

Ifølge den tiltalte kvinde var der ikke noget intimt forhold mellem de to til at begynde med. Det var først senere - i januar 2013, da pigen var 15 år - at det blev mere intimt mellem dem, lyder forklaringen.

Ifølge anklagemyndigheden udnyttede lærerinden pigens "ønske om avancement inden for danseskolen" til at opnå et seksuelt forhold med pigen og til at krænke hendes blufærdighed.

Der fremgår endvidere, at det ikke er eneste gang, at underviseren har haft et andet seksuelt forhold end samleje til en elev.

Tiltalen lyder, at kvinden har haft seksuelle forhold til fire piger, hvoraf to af dem var under 15 år, da overgrebene begyndte, mens to var under 18 år.