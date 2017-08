Danselærerinde er anklaget for overgreb på elever

To af pigerne var blot 12 år, da overgrebene blev indledt. Og pigernes ønske om succes på skolen blev ifølge anklagemyndigheden brugt som en form for pres mod pigerne.

En kvindelig underviser på en danseskole er under anklage for at have forgrebet sig seksuelt på fire piger. Sagen begynder tirsdag i Københavns Byret.

Sagen er så alvorlig, at anklagemyndigheden har valgt at rejse sagen som en nævningesag. Det indikerer, at man vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel.

Kvinden, der er under anklage, medvirkede for nogle år siden i et talentshow på landsdækkende tv. Efter hendes tv-medvirken voksede antallet af elever på skolen.

Ifølge anklageskriftet var det umiddelbart i tiden efter kvindens medvirken i tv, at overgrebene begyndte. Det foregik i kvindens hjem og på danseskolen i Hovedstadsområdet.

En pige blev gennem fem år flere gange misbrugt af kvinden. Pigen var blot 12 år, da overgrebene begyndte, lyder det i anklageskriftet.

Pigen boede hos den tiltalte, og i knap tre år var kvinden som kommunalt ansat plejemor for pigen.

Anklagemyndigheden mener, at kvinden udnyttede pigens "ønske om avancement inden for danseskolen" - sådan står der i anklageskriftet - til at opnå et seksuelt forhold med pigen og til at krænke hendes blufærdighed.

En anden pige var også kun 12 år, da hun ifølge anklagemyndigheden blev udsat for overgreb fra sin danselærerinde. Igen foregik overgrebene i kvindens hjem og på danseskolen.

Kvinden er desuden anklaget for at have taget billeder og video af overgrebene mod pigen.

Derudover er hun tiltalt for på hoteller i England og Skotland to gange at have slået pigen i ansigtet med flad hånd.

Voldelig var kvinden ifølge anklagemyndigheden også mod en tredje pige.

Pigen var 15 år, da hun i begyndelsen af i år angiveligt blev slået i ansigtet med flad hånd flere gange af danselæreren, som også skal have skubbet pigen. Det skete i danselærerens hjem.

Pigen, der i dag er 16 år, blev ifølge anklageskriftet også udsat for seksuelle overgreb fra danselæreren. Fem gange skal det være sket, og som i de øvrige tilfælde har kvinden angiveligt brugt pigens ønske om at avancere på skolen som en form for pres.

Også en fjerde pige har ifølge anklagemyndigheden været offer for danselærerindens påståede overgreb. Det foregik i begyndelsen af 2016, da pigen var 15-16 år gammel.

Der ventes dom i sagen 6. september.