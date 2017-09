Danselærer kendes skyldig i sex med fire unge elever

Kvinden udnyttede ifølge anklagemyndigheden pigernes stræben efter succes til adskillige gange at have sex med dem.

Fire pigers brændende ønske om at lære at danse under trygge rammer blev udnyttet af deres danselærer.

Københavns Byret har onsdag kendt kvinden skyldig i seksuelle forhold til de fire elever. Her er flere af danselærerens tidligere elever mødt op for at høre afgørelsen.

- Hun har udnyttet sin position som danselærerinde, og hun har udnyttet sin position som en voksen veninde, siger anklager Anders Andreasen i retten.

Det er især spørgsmålet om pigernes alder, der har været et stridspunkt mellem anklageren og kvindens forsvarer, advokat Karoline Døssing Normann.

Men retten lægger pigernes forklaring til grund, oplyser retsformanden, dommer Poul Gorm Nielsen.

Dermed kendes den tiltalte skyldig i at have haft sex med børn under 15 år samt samleje med børn under 18 år, som var betroet hende til undervisning.

- Jeg angrer, at jeg ikke stoppede det. Pigerne skal vide, at jeg ønsker, at de hver især på et eller andet tidspunkt kan lægge det her bag sig og få et godt liv, for det fortjener de, siger danselæreren i retten.

Kvinden har yderligere været tiltalt for at tage billeder og video af samleje med én af pigerne. Dette er ikke dog bevist, og derfor frifindes hun for dette forhold.

Vold mod to piger i form af slag med flad hånd i ansigtet har ligeledes været en del af anklageskriftet, men retten valgte kun at kende kvinden skyldig i den ene af voldsepisoderne.

Danselæreren har tidligere medvirket i et talentshow på landsdækkende tv, der fik antallet af elever på skolen til at vokse.

Og det var ifølge anklagemyndigheden umiddelbart i tiden efter kvindens optræden på tv, at overgrebene begyndte.

Én af pigerne boede endda hos danselæreren, da det seksuelle forhold fandt sted. Pigen var blot 12 år, da kvinden blev kommunalt ansat som plejemor for pigen i tre år.

- Det lyder måske underligt, men vi var bedste venner på det tidspunkt på trods af den store aldersforskel, har læreren tidligere sagt om forholdet til plejebarnet.

Først når kvinden er blevet mentalundersøgt, kan retten tage stilling til den sanktion, der skal fastsættes. Dommen ventes til november. Indtil da skal hun fortsat være varetægtsfængslet.