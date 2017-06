Danmark vil udlevere tidligere dødsfange til Tyrkiet

Det skriver Politiken fredag.

I øjeblikket sidder Musa Dogan, der i 1996 fik en dødsdom i Tyrkiet, på syvende måned i Vestre Fængsel i København.

Rigsadvokatens beslutning er truffet blandt andet med henvisning til, at de tyrkiske myndigheder garanterer for, at Musa Dogan ikke vil lide overlast.

Tyrkiske myndigheder har udstedt en international arrestordre på Musa Dogan. Det er sket, efter at han flygtede til Sverige under en sygeorlov fra fængslet i 2003.

Han er blandt andet dømt for politisk aktivitet, forsøg på at omstyrte samfundet, vold, ildspåsættelse og røveri. Han nægter sig skyldig i samtlige forhold.

I 2006 ændrede Tyrkiet hans dødsdom til fængsel på livstid.

Musa Dogan blev anholdt i december, da han rejste ind i Danmark på vej mod Sverige, hvor han har opholdstilladelse.

Foreløbig har Dogans danske advokat, Erbil Kaya, bremset udleveringen ved at indbringe sagen for byretten.

- Vi mener, at kravet skal afvises. Han har været udsat for tortur, og jeg mener, at der er risiko for, at han bliver udsat for det igen. Der er en velkendt og offentlig kritik - fremført af international organisationer - af forholdene i tyrkiske fængsler. Herunder af tortur, siger Erbil Kaya til Politiken.

Sagen har været omgærdet af mystik, idet grundlovsforhør og efterfølgende forlængelser af varetægtsfængslingen er blevet holdt for lukkede døre.

Politiken har dog fået adgang til Rigsadvokatens 11 sider lange gennemgang af sagen. Her vurderes det, at Dogans handlinger ikke kan karakteriseres som politiske. Hvis de kunne, ville de falde ind under terrorreglerne.

Derfor er betingelserne for en udlevering opfyldt.

Rigsadvokaten har også vurderet, at Dogan ved en udlevering ikke vil blive "udsat for forfølgelse" af "alvorlig karakter" på trods af sin kurdiske baggrund og politiske opfattelse.