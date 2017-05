Danmark vil mangle cybersoldater i kamp mod it-kriminelle

Verdensomspændende hackerangreb og cyberspionage er trusler, som blandt andet Danmark står overfor. Problemet er, at der her i landet ikke vil være nok specialister på området til at imødegå udfordringen.

- Vi har en katastrofal mangel på sikkerhedsspecialister. Både private virksomheder og den offentlige sektor har rekrutteringsproblemer, siger Rasmus Theede, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, til avisen.

Han peger på, at den store efterspørgsel presser lønningerne op. Det gør det svært for særligt det offentlige og efterretningstjenesterne at få fat i it-specialisterne.

Også studielektor Dorthe Bach Nyemann fra Forsvarsakademiet ser det som et problem.

- I øjeblikket ser vi en voldsom stigning i antallet og omfanget af hackerangreb, og på verdensplan er der et digitalt våbenkapløb i gang, så det kan ikke gå for hurtigt med at få uddannet flere specialister, siger hun til Politiken.

Allerede i 2015 oplevede virksomheder at stå uden en ansat til 16 procent af opslåede stillinger, hvor de søgte specialister i it-sikkerhed.

Det fremgår af en rapport fra Erhvervsstyrelsen. Den viser også, at der i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister. Heriblandt en del folk med speciale i it-sikkerhed.

I dag er det muligt at specialisere sig i it-sikkerhed som overbygning på en række universiteter. Efter sommerferien åbner Københavns Erhvervsakademi den første fuldtidsuddannelse dedikeret til bekæmpelsen af hackerangreb.

Planen er, at 40 studerende skal optages om året.

Det er dog ikke nok til at dække behovet, mener eksperterne og Dansk Industri.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V). Venstres uddannelsesordfører, Jakob Engel-Schmidt, erkender dog, at der bliver uddannet for få specialister.