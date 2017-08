Danmark vil holde hånden over forfulgte med millioner

- Vi har diskuteret, hvordan vi kan fremme beskyttelsen af kristne minoriteter og andre religiøse minoriteter rundt om i verden.

- Vi prioriterer nu i finansloven to millioner kroner om året til denne her indsats, siger han.

Millionbeløbet vil blive afsat som en ekstrabevilling til en ny enhed i Udenrigsministeriet. Det er en del af regeringens udspil til finansloven for det kommende år.

Indsatsen skal ske i samarbejde med en række organisationer, og den vil have et særligt fokus på Mellemøsten og Nordafrika, uddyber ministeren.

- Vi kan ikke gå ud og brede arbejdet ud i hele verden til at starte med, siger han.

Men det er ikke kun religiøse mindretal, som skal beskyttes udenfor landets grænser. Forslaget omhandler også andre mindretalsgrupper, som ikke nødvendigvis har en religion.

- Det er ikke sådan, at det kun er troende minoriteter, som bliver forfulgt rundt om i verden. Det gør også ateister, og det ligger inden for den ramme, vi diskuterer her, siger Anders Samuelsen.

Indsatsen er en del af regeringens sikkerheds- og udenrigspolitiske strategi. Om hvordan den helt præcist vil komme til at se ud, siger ministeren, at:

- Det er vigtigt, at vi analyserer præcist fra land til land, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde, så vi fremmer det, vi ønsker.

Det er et følsomt emne, hvor regeringen må træde varsomt, medgiver udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

- Som kristen og som borger i et frit land, hvor vi kan nyde godt af frihedsrettighederne, mener jeg, at vi har en forpligtelse til at bidrage de steder, hvor religiøse minoriteter ikke nyder den samme beskyttelse, som vi gerne vil have, de har.

Udenrigsministeriet vil modtage bevillingen i årene fra 2018 til 2021, hvis forslag bliver vedtaget. Regeringen vil udnævne en repræsentant, som skal arbejde med indsatsen i Udenrigsministeriet.