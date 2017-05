Danmark vil gøre skibsophugning bedre for miljø og mennesker

Folketinget har tirsdag vedtaget et lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Det betyder, at Danmark kan tiltræde Hong Kong-konventionen.

Det skal være mere sikkert for mennesker og miljøet, når der skal ophugges skibe, mener et flertal af danske politikere.

De globale regler skal netop sikre, at mennesker og miljø beskyttes bedre ved skibsophugninger.

- Udtjente skibe indeholder typisk farligt affald, og de skal ophugges under forsvarlige forhold, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse, hvor han tilføjer:

- Det er en god dag for miljøet, og for de mennesker, som arbejder med skibsophugning, hver gang et land tiltræder konventionen. Derfor glæder det mig, at Danmark nu endelig kan tiltræde.

- Skibsfart er en global industri, hvor der er brug for fælles internationale regler.

Konventionen træder først i kraft, når mindst 15 lande har tiltrådt den. Ud over Danmark har følgende lande indtil videre tiltrådt konventionen: Norge, Den Demokratiske Republik Congo, Frankrig, Belgien, Panama og Tyrkiet.

- Med Danmarks tiltrædelse sender vi et stærkt signal til andre lande om, at det er vigtigt at prioritere forsvarlig ophugning af skibe.

- Jo flere lande, der tiltræder, jo hurtigere kan konventionen træde i kraft. Indien har for eksempel meldt ud, at de er klar til at tiltræde, når EU-landene har tiltrådt konventionen, siger Esben Lunde Larsen.

Danskopererede skibe bliver typisk ophugget på værfter i Indien, Kina og Tyrkiet. Der ophugges også en lille del i Danmark, oplyser ministeriet.

I Danmarks Rederiforening er underdirektør Maria Bruun Skipper tilfreds med, at Danmark tiltræder konventionen.

- Danmark kan nu lægge pres på andre lande for at tiltræde konventionen, så den rent faktisk træder i kraft.

- Indtil da anbefaler vi vores rederier, at de følger konventionens bestemmelser. Som ansvarligt rederi skal man ophugge sine skibe på en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig måde, siger hun til Ritzau.

Ifølge Danmarks Rederiforening sendes cirka ti danske skibe til ophugning om året.

Alle partier i Folketinget stemte for lovforslaget.