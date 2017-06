Danmark tillod salg af masseovervågning til golfstater

Pakkerne med udstyr kommer fra et firma i Nørresundby, og salget af den avancerede teknologi har fået grønt lys af de danske myndigheder. Det skriver Information i samarbejde med den britiske tv-station BBC.

I al hemmelighed har Danmark eksporteret udstyr til at kunne overvåge en hel befolkning til golfstaterne Saudi-Arabien, Oman og Qatar.

Virksomheden BAE Systems Applied Intelligence fik i februar en tilladelse til at eksportere udstyret. Firmaet er et datterselskab af den britiske våbengigant BAE Systems.

Godkendelsen kom fra Erhvervsstyrelsen i februar 2016 kort tid inden et omdiskuteret erhvervsfremstød til Saudi-Arabien med både danske ministre og kronprinsparret.

Tilladelsen giver ifølge Information virksomheden lov til at levere teknologi til "IP-overvågning og dataanalyse til brug for national sikkerhed og efterforskning af alvorlige forbrydelser" til Saudi-Arabien.

Samlet har aftalen en værdi af 70 millioner kroner.

Det danske firma har også fået lov at sælge samme system til Oman og Qatar på trods af EU-regler, der skulle forhindre, at europæisk teknologi bliver brugt til at undertrykke folk i diktaturstater.

Seniorforsker Nicholas Weaver fra University of California, Berkeley, er en af verdens førende eksperter i masseovervågning. Han vurderer, at den danske teknologi kan overvåge en hel befolknings gøren og laden på internettet.

- Med det her system kan man se, hvilke hjemmesider folk besøger, hvor folk bevæger sig hen, og man kan læse alle ukrypterede e-mails og beskeder til eller fra personer i landet, siger han til Information.

En tidligere medarbejder i firmaet bekræfter den vurdering over for avisen.

Amnesty International kalder det stærkt kritisabelt, at de danske myndigheder har givet tilladelse til salgene.

I en mail til Information skriver erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), at han vil se på, om den danske eksportkontrol skal skærpes.

Hverken BAE Systems, Erhvervsstyrelsen eller Udenrigsministeriet har over for avisen ønsket at kommentere sagen.