Danmark skal rense Ukraine for korruption

Det er afgørende for Ukraines udvikling at stoppe korruptionen, siger udenrigsminister Kristian Jensen (V).

Han fremlægger fredag i hovedstaden Kijev EU-programmet med EU's kommissær for naboskab og udvidelse, Johannes Hahn. Der er 120 millioner kroner til programmet i tre år. Heraf betaler Danmark ti millioner.

Korruption undergraver Ukraine, som er Europas mest korrupte land. Derfor er det afgørende, at Danmark med sit gode omdømme leder EU's indsats mod korruption i Ukraine.

- Den afgørende faktor for, om Ukraine bevæger sig i en europæisk, markedsøkonomisk retning eller falder i modsat retning, er, om de får styr på korruption. Vi har fået tre års vindue til at komme grundigt i gang med at få ryddet op i Ukraine, siger Kristian Jensen.

Danmark har haft tæt kontakt til Ukraines regering siden 2014 med Majdan-revolutionen i Kijev. Her skiftede styret fra prorussisk til proeuropæisk. Danmark har hjulpet regeringen med at rydde op i energisektoren, som er korrumperet.

- Selv i veludviklede lande kan man se spor af korruption. Så det er en meget optimistisk vurdering at bringe Ukraine op på nordisk eller dansk standard på tre år, siger Kristian Jensen.

- Men vi har fået tre år. Det er god tid til at få sat de rigtige systemer op, få de rigtige initiativer sat i gang og få uddannet folk til at lave en effektiv korruptionsbekæmpelse. Det er afgørende for Ukraines fremtid.

Kristian Jensen glæder sig over, at der fra midnat er indgået en våbenhvile mellem regeringen og de prorussiske separatister, som kæmper indædt i det østlige Ukraine.

- Det lykkelige er, at der fra midnat er kommet en våbenhvile mellem Ukraine og oprørs- og separatistgrupperne i øst. Vi håber, at våbenhvilen kan være begyndelsen på en mere fredelig udvikling, siger Kristian Jensen.