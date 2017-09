Danmark skal få gang i Kinas vindmøller og tjene kassen

Kina er verdens største energiforbruger og skal til at investere massivt i grøn omstilling af landets energisektor.

Her skal Danmark spille en vigtig rolle, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som har inviteret sin kinesiske kollega til Danmark.

- Det her besøg viser, hvor stor en interesse der er for, hvad Danmark kan inden for grøn omstilling.

- Kina står foran en kæmpe udfordring med grøn omstilling. Kina skal i gang med at investere et milliardbeløb på området, og derfor er det vigtigt for mig at vise, hvad vi kan bidrage med i Danmark.

- Ikke mindst inden for vindenergi, siger Lilleholt.

Omkring hver femte vindmølle i Kina står ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet stille, fordi kineserne savner den nødvendige teknologi.

- Besøget kan munde ud i nye aftaler med Kina. Danske virksomheder inden for det her område kan få en enorm boost.

- Danmark har en førerposition inden for grøn omstilling, vedvarende energi og grønne energiteknologier. Potentialet er stort i Kina, siger Lilleholt.

Den danske minister inviterede sin kinesiske kollega til Danmark tilbage i juni. Dengang mødtes de to til et energimøde i Beijing.

VLAK-regeringens mål er at fordoble eksporten af energiteknologi fra cirka 70 milliarder kroner i 2015 til mindst 140 milliarder kroner i 2030.

I den forbindelse spiller potentielle ordrer til Kina en stor rolle, erkender Lilleholt.

- Vi kan ikke sætte kroner og øre på. Men vi kan med besøget vise os frem, og det er en unik chance.

- I forhold til vores målsætning spiller det kinesiske marked en helt central rolle, siger han.