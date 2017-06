Danmark sender omkring 55 soldater til Afghanistan

Regeringen har på forhånd sikret sig et politisk flertal bag oprustningen, som formelt forventes godkendt på torsdag under et møde i Folketingets udenrigspolitiske nævn.

Det sker i forlængelse af, at USA selv vil sende yderligere 4000 soldater af sted til det krigshærgede land.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger vil det øgede danske bidrag give årlige meromkostninger på 35 millioner kroner.

Der er tale om en udvidelse af den eksisterende styrke på 97 danske soldater, der som en del af en Nato-mission træner afghanske sikkerhedsstyrker og varetager transport og sikringsopgaver i Kabul.

Regeringen har valgt at imødekomme USA's anmodning med en fordobling af det såkaldte sikrings- og eskortebidrag, som bistår Nato og allierede ved at transportere blandt andet rådgivere og undervisere rundt i hovedstaden.

Bidraget består i dag af cirka 30 danske soldater plus støttefunktioner. Nu udsendes yderligere en deling soldater, og med de nødvendige støttefunktioner medfører det en forventet udvidelse på cirka 55 mand.

Selv om Dansk Folkeparti er skeptisk over for oprustningen og mener, at Vesten har tabt krigen i Afghanistan til Taliban, har partiet valgt at sige ja til et øget bidrag.

- Det er et meget nølende og tøvende ja til at udvide den eksisterende indsats, og det har været en meget, meget svær beslutning for os.

- Vi mener ikke, at der skal ske yderligere optrapning i Afghanistan, siger Søren Espersen (DF), formand for Udenrigspolitisk Nævn, til Jyllands-Posten.

Danmark trak i 2014 alle kampsoldater hjem fra krigen, der har kostet 43 danske soldater livet, mens hundredvis er blevet såret. Og DF vil ikke sende kampsoldater til Afghanistan igen.

Socialdemokratiet støtter også udsendelse af flere soldater, som kan være med til at stabilisere situationen.

- Det handler jo ikke om, at vi skal have kampsoldater derned. Vi skal først og fremmest køre vip-kørsel i Kabul, siger forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen (S) til Jyllands-Posten.

Der er på ingen måde tale om en ufarlig opgave for de danske soldater. Kabul er på det seneste blevet ramt af flere angreb.

For tre uger siden mistede 150 personer livet under et af de blodigste terrorangreb i den snart 16 år lange krig mod Taliban og andre grupper.

I den seneste trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste betegnes angrebstruslen i Kabul som høj.