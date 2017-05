Danmark kan have finansieret afpresning af flygtninge

Danske bistandskroner kan have været med til at understøtte et groft overgreb på nogle af klodens mest forarmede flygtninge i den enorme Kakuma-flygtningelejr i Kenya.

Udenrigsministeriet har fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) modtaget en redegørelse, hvoraf det fremgår, at "et større antal medarbejdere" i både FN-systemet og i ngo'er er under mistanke for at misbruge deres stilling til at afpresse flygtningene.