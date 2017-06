Danmark kan godkende EU-aftale med Canada

Det står klart, efter at Folketinget med stort flertal torsdag stemte for at ratificere aftalen.

Danmark bliver blandt de første EU-lande, som godkender aftalen.

- Jeg glæder mig over, at regeringen med bred opbakning blandt Folketingets partier kan sende et signal til omverdenen om, at frihandelstanken lever i bedste velgående, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.

- Frihandelsaftalen med Canada er EU's hidtil mest ambitiøse frihandelsaftale og en guldstandard for fremtidens handelspolitik.

Nu betaler europæiske virksomheder over 3,7 milliarder kroner i told til canadiske myndigheder. Når handelsaftalen Ceta træder i kraft, forsvinder 98 procent af tolden mellem EU og Canada.

Fremover kan danske virksomheder byde ved canadiske offentlige udbud. Der bliver også lettere adgang for tjenesteydelser som søfart.

Aftalen forpligter parterne til bæredygtig handel. Det skal sikre høje standarder i miljø, klima og arbejdstageres rettigheder. Aftalen med Canada skal være model for EU's frihandelsaftaler med vigtige markeder.

Endelig kan aftalen fjerne eller lette tekniske handelshindringer, hvor der i EU og Canada er ens beskyttelse, men med forskellig regulering.

Samarbejdet er frivilligt. Så aftalen ændrer ikke på EU's beskyttelse af fødevarer.

Aftalen skaber begejstring hos dansk erhvervsliv. Chefkonsulent i Dansk Erhverv Michael Bremerskov kalder Ceta "den mest ambitiøse handelsaftale" nogensinde.

- I Dansk Erhverv forventer vi et eksportløft for danske virksomheder til Canada på to-tre milliarder kroner og et par tusind nye danske arbejdspladser takket være aftalen, siger han.

Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri, glæder sig over Danmarks tiltrædelse til aftalen.

Han fremhæver beskyttelse af danske lægemiddelvirksomheders produkter i Canada samt billigere canadiske fisk og skaldyr i Danmark som fordele ved aftalen.