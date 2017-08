Danmark kan blive paradis for dyresmuglere

De advarer mod, at Danmark kan blive et fristed for smuglere af truede dyrearter.

Et af punkterne går på, at strafferammen for handel og smugleri af større mængder truede dyrearter skal ændres fra et års fængsel til op til seks års fængsel. Det skal bringe den danske strafferamme på niveau med vores nabolande og holde smuglerne fra Danmark. Det siger generalsekretær i WWF Danmark Bo Øksnebjerg.

- Hvis dyresmugleri foregår i Tyskland og Holland, hvor straffene er på fem og seks år, så kan man frygte, at det vil være mere attraktivt at gøre det fra Danmark, hvor man kun kan få op til et års fængsel, siger han.

En højere strafferamme vil give politiet adgang til telefonaflytning og til elektronisk post i efterforskning af kriminalitet med truede dyrearter. Bo Øksnebjerg mener, at det er nødvendigt at give politiet disse værktøjer, hvis man skal fange de kriminelle.

- I lande omkring os kan man efterforske de her ting på samme måde som med eksempelvis narko.

Når de eftertragtede dyr bliver smuglet over Europas grænser, bliver det gjort uden hensyn til dyrenes velbefindende.

- Hvis det er små fugle, ligger man dem ind i toiletruller eller i små papkasser, siger Bo Øksnebjerg.

Odense Zoo har i år været udsat for tyveri af fire værdifulde papegøjer. Det ligner organiseret kriminalitet, mener chef i Odense Zoo Nina Collatz Christensen.

- Det er nok på den anden side af en halv million for de fire fugle. Derfor er der en interesse i at sælge de fire fugle videre. Vi er ret sikre på, at det har været en bestillingsopgave, der er tale om.