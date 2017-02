Danmark kæmper for justering af børnepenge i EU

Det mener den danske regering. Og derfor er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i gang med at mødes med andre EU-lande for at få samlet et flertal for en indeksering af børnepenge i EU.

Fredag havde han telefonmøde med den østrigske familieminister, Sophie Karmasin, og østrigernes holdning er den samme som den danske.

- Jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre i 2017, men jeg håber på, at vi får det til at ske i 2018, siger Troels Lund Poulsen efter mødet.

EU-Kommissionen fremlagde i slutningen af sidste år et nyt udspil om velfærdsydelser til EU-borgere.

Men forslaget lægger ikke op til at indeksere børnepenge. Det var ellers noget af det, som Danmark var allermest glad for i de EU-reformer, der bortfaldt, da briterne stemte sig ud af EU.

EU-landene har tidligere nikket ja til en indekseret børnecheck. Det var en del af aftalen, som Storbritannien og EU indgik op til briternes folkeafstemning om EU-medlemskabet. Men den aftale bortfaldt efter briternes nej til EU.

Netop det ser Troels Lund Poulsen perspektiver i.

- Det har vist sig, at det ikke er et juridisk spørgsmål som frygtet. Det er et politisk spørgsmål, og det er trods alt nemmest at arbejde med, siger ministeren.

Troels Lund Poulsen ved ikke, hvor mange lande han får med om bord.

- Det er for tidligt at sige, hvor mange lande vi kan få med på vores side, men jeg er mere optimistisk nu. Der er ingen tvivl om, at det her fylder meget i en lang række lande.

- Det bliver svært, men jeg fornemmer, at der er en større lydhørhed for de danske synspunkter end tidligere, siger han.

Ifølge EU's udspil bliver mindre end én procent af børnepengene i EU eksporteret fra det ene medlemsland til det andet.